Видео ⟩ Маленький ребенок повредил билет, его и мать высадили из автобуса

Во время поездки из Валки в Стренчи 4-летний ребенок, играя с автобусным билетом своей матери, повредил его. Контролеры высадили из автобуса и ребенка, и мать, так как они использовали недействительный билет. Мать отказалась купить новый билет или заплатить штраф, сообщает Bez Tabu.