Во время поездки из Валки в Стренчи 4-летний ребенок, играя с автобусным билетом своей матери, повредил его. Контролеры высадили из автобуса и ребенка, и мать, так как они использовали недействительный билет. Мать отказалась купить новый билет или заплатить штраф, сообщает Bez Tabu.
Видео ⟩ Маленький ребенок повредил билет, его и мать высадили из автобуса
Ева, жительница Стренчи, рассказывает: "Мы купили билет в автобусе у водителя, когда садились в Валке. Водитель приветствовал нас словами "Доброе утро!".
Ева рассказала, что позже водитель автобуса также согласился с мнением контролеров.
Руководитель транспортного отдела VTU Valmiera Анда Лиепиня заявила, что сотрудники, причастные к ситуации, опрошены. По словам представителя компании, контролеры проинформировали Еву об обязанности хранить билет в целости и сохранности, после чего пассажирка эмоционально отреагировала.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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