Ср, 21.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Маленький ребенок повредил билет, его и мать высадили из автобуса

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Автобус
Автобус Фото: tomeqs/Shutterstock

Во время поездки из Валки в Стренчи 4-летний ребенок, играя с автобусным билетом своей матери, повредил его. Контролеры высадили из автобуса и ребенка, и мать, так как они использовали недействительный билет. Мать отказалась купить новый билет или заплатить штраф, сообщает Bez Tabu.

Ева, жительница Стренчи, рассказывает: "Мы купили билет в автобусе у водителя, когда садились в Валке. Водитель приветствовал нас словами "Доброе утро!".

Ева рассказала, что позже водитель автобуса также согласился с мнением контролеров.

Руководитель транспортного отдела VTU Valmiera Анда Лиепиня заявила, что сотрудники, причастные к ситуации, опрошены. По словам представителя компании, контролеры проинформировали Еву об обязанности хранить билет в целости и сохранности, после чего пассажирка эмоционально отреагировала.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх