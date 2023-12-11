Курьерские службы рассказали, когда нужно отправить посылку, чтобы ее доставили к праздникам

Представитель DPD Latvija Дита Мирбаха сказала: "Как и каждый год, уже после государственных праздников объемы значительно увеличиваются. В настоящее время мы очень хорошо справляемся с объемами посылок. Большую проблему представляет собой снег и не убранные дороги, что вызывает дополнительные неудобства и нагрузку для курьеров".

В компании Omniva Latvija также заявили, что на данный момент они обрабатывают большое количество посылок.

Руководитель Omniva Latvija Густс Музыкантс рассказал: "Сейчас мы можем рассортировать 6000 посылок в час. Еще не поздно, но, конечно, я призываю всех не откладывать это на последний день.

Если вы хотите отправить посылку из пакомата в пакомат, и чтобы человек получил ее на Рождество, то последней датой будет 22 декабря до 17:00. Но повторяю - не затягивайте до конца".

В компании DPD также заявили, что 23 декабря будут работать курьеры. Однако, чтобы посылка действительно была доставлена ​​до праздников, безопаснее всего отправить ее до 19 декабря.

В компаниях также напомнили, что при использовании пакоматов, чтобы посылка пришла вовремя и без недоразумений, необходимо проверить, указан ли точный адрес и читаем ли штрих-код.

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