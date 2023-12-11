Курьерские службы рассказали, когда нужно отправить посылку, чтобы ее доставили к праздникам

Сейчас и у Latvijas Pasts, и у других курьерских служб, которые доставляют посылки, наблюдается значительный рост объемов. Компании подчеркивают, что подарок или письмо, которое вы подготовили для своих друзей или родственников, необходимо отправить вовремя, пишет портал Lsm.lv
"Объемы действительно увеличились. Люди работают в дополнительные смены, чтобы мы могли справиться с обработкой отправлений. Мы очень рады, что все больше и больше людей предпочитают делают покупки онлайн. Также мы видим, что родственники и друзья за рубежом очень активно отправляют посылки своим близким в Латвию", рассказала председатель правления компании Latvijas Pasts Беате Краузе-Чеботаре.
Для тех, кто захочет отправить что-то за границу, уже поздно - посылку доставить не успеют. Следует учитывать, что в данный момент количество отправлений по всему миру увеличилось, и посылка может застрять в другой стране.
Для отправки посылок по Латвии, крайний срок, когда их можно будет передать в почтовое отделение или в пакомат, - 17 декабря, пояснили в компании.
Это касается не только посылок, но и поздравительных открыток и писем.
Беате Краузе-Чеботаре отметила: "В этом году очень много поздравительных открыток и писем. Дети также отправляют свои письма Санта-Клаусу, и объем работы для нас действительно увеличивается».
Увеличение объемов отправок ощущают также компании по доставке посылок DPD и Omniva.
Представитель DPD Latvija Дита Мирбаха сказала: "Как и каждый год, уже после государственных праздников объемы значительно увеличиваются. В настоящее время мы очень хорошо справляемся с объемами посылок. Большую проблему представляет собой снег и не убранные дороги, что вызывает дополнительные неудобства и нагрузку для курьеров".
В компании Omniva Latvija также заявили, что на данный момент они обрабатывают большое количество посылок.
Руководитель Omniva Latvija Густс Музыкантс рассказал: "Сейчас мы можем рассортировать 6000 посылок в час. Еще не поздно, но, конечно, я призываю всех не откладывать это на последний день.
Если вы хотите отправить посылку из пакомата в пакомат, и чтобы человек получил ее на Рождество, то последней датой будет 22 декабря до 17:00. Но повторяю - не затягивайте до конца".
В компании DPD также заявили, что 23 декабря будут работать курьеры. Однако, чтобы посылка действительно была доставлена до праздников, безопаснее всего отправить ее до 19 декабря.
В компаниях также напомнили, что при использовании пакоматов, чтобы посылка пришла вовремя и без недоразумений, необходимо проверить, указан ли точный адрес и читаем ли штрих-код.
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