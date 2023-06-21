Украина: РФ заминировала Запорожскую АЭС. Есть риск взрыва или аварии

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) существует угроза взрыва или аварии, так как российские силы заминировали охладитель станции, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Буданов заявил, что для АЭС существуют "определенные угрозы". Он указал, что, разрушив плотину Каховской ГЭС, российские войска также ограничили регулярный доступ воды к охладителям станции.
"К сожалению, по состоянию на данный момент на самом деле определенная угроза (подрыва или аварии. - Прим. ред.) существует. Определенная. Потому что Запорожская атомная электростанция как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск", - сказал Буданов.
"Если они выведут его (охладитель. - Прим. ред.) из строя путем подрыва, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", - добавил Буданов.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с 4 марта 2022 года. Во время регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины станция несколько раз полностью отключалась от украинской энергосистемы.
Российские силы использовали АЭС в качестве военной базы для проведения неоднократных атак на территорию, контролируемую Украиной.
В начале мая официальные лица Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредили, что ситуация на станции становится "все более непредсказуемой и потенциально опасной" из-за стрельбы поблизости.
Позже украинская разведка предупредила о возможной российской операции "под чужим флагом".
Глава МАГАТЭ посетил захваченную станцию 15 июня и заявил, что она может безопасно работать "какое-то время".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!