Украина: РФ заминировала Запорожскую АЭС. Есть риск взрыва или аварии

Буданов заявил, что для АЭС существуют "определенные угрозы". Он указал, что, разрушив плотину Каховской ГЭС, российские войска также ограничили регулярный доступ воды к охладителям станции.

"К сожалению, по состоянию на данный момент на самом деле определенная угроза (подрыва или аварии. - Прим. ред.) существует. Определенная. Потому что Запорожская атомная электростанция как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск", - сказал Буданов.

"Если они выведут его (охладитель. - Прим. ред.) из строя путем подрыва, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", - добавил Буданов.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с 4 марта 2022 года. Во время регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины станция несколько раз полностью отключалась от украинской энергосистемы.

Российские силы использовали АЭС в качестве военной базы для проведения неоднократных атак на территорию, контролируемую Украиной.

В начале мая официальные лица Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредили, что ситуация на станции становится "все более непредсказуемой и потенциально опасной" из-за стрельбы поблизости.

Позже украинская разведка предупредила о возможной российской операции "под чужим флагом".

Глава МАГАТЭ посетил захваченную станцию ​​15 июня и заявил, что она может безопасно работать "какое-то время".