Латвиец похитил у жителей Эстонии почти 60 000 евро, его задержали

Она напомнила, что ни полиция, ни банковские служащие не проводят с людьми таких тайных операций, которые заключались бы в переводе их денег кому-то. Ни полиция, ни банки не запрашивают у людей личную информацию или информацию о банковских счетах по телефону.

"Если вам звонят из полиции или банка, вы всегда можете попросить о встрече в полицейском участке или отделении банка и сами посмотреть, с кем вы разговариваете. Также в случае такой аферы простой способ идентифицировать мошенников - это поговорить с ними по телефону на эстонском языке. Как правило, такие мошенники не говорят по-эстонски", - подчеркнула Водья.

"Мы имеем дело с хорошо организованным международным преступлением из нескольких звеньев, и вернуть похищенные по этой схеме деньги практически невозможно. Мы выявляем дошедшие до Эстонии мошеннические схемы и пытаемся задерживать действующих здесь мошенников, но сам бизнес управляется из-за границы. Это в свою очередь означает, что нужно быть предельно осторожным при транспортировке своих денег и товаров, чтобы не быть обманутыми и не понести больших убытков", - сказала Водья.