Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Кристине Фальк Фото: Anja Frick/DGfI

Иммунная система человека очень сложна, и точных знаний о том, что именно происходит в организме пациента с Post-Vac-синдромом, нет. Иммунолог и глава Германского общества иммунологии (Deutschen Gesellschaft für Immunologie) Кристине Фальк (Christine Falk) предполагает, что причиной проблемы является перекрестная реакция со спайковыми белками, которые содержатся в вакцине или образуются с ее помощью.

Также, как у некоторых пациентов с затяжным ковидом, у пациентов с Post-Vac-синдромом вместе с образованием антител происходит своего рода перекрестная реакция против спайковых белков, при которой образуются так называемые аутоантитела. Они могут непреднамеренно ослаблять иммунитет, атакуя антитела, призванные защищать от болезни. Неудивительно, что симптомы длительного ковида, то есть самой инфекции, похожи на те, что могут появиться после прививки: в организме протекают похожие иммунные процессы.

Не единичный случай в науке

Похожие процессы ученые наблюдали при вакцинации против свиного гриппа, а именно против возбудителя вируса H1N1. Как вакцина, так и сам вирус вызвали у определенного числа пациентов так называемую нарколепсию.

Об этом побочном осложнении ученые узнали достаточно легко, потому что у пациентов были похожие генетические факторы, которые способствовали заболеванию. Тяжелые последствия прививки было просто доказать еще и потому, что к этому времени лишь немногие пациенты были инфицированы H1N1.

В случае с COVID-19 были вакцинированы десятки миллионов людей, и одновременно миллионы были инфицированы. По этой причине лишь в некоторых случаях, считает Фальк, можно с уверенностью сказать, что пациенты с поствакцинальным синдромом не были дополнительно заражены до или после прививки еще одной инфекцией, возможно, об этом не зная.

При многочисленных симптомах доказать, что они связаны именно с последствиями прививки от ковида, сложно. Кроме прочего, должно быть полностью исключено и то, что человек никогда ранее не был инфицирован SARS-CoV-2. По мнению Кристины Фальк, это возмжно лишь в крайне редких случаях.