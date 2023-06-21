Счет в 0,00 евро довел до слез: добрейшая история из кафе в Баложи

Янис написал в своем Facebook: "История такова: некоторое время назад у нашей мамы обнаружили опухоль молочной железы, которую прооперировали. Сегодня была очередная болезненная химиотерапия, после которой я решил угостить маму чем-нибудь вкусным. Выбрал кафе Titurgas Stāsti. Однако когда принесли чек, оказалось, что он равен 0,00 евро".

На фотографии в публикации Яниса видно, что на счете в 0,00 евро также написано "Выздоравливайте!".

"Может быть, причиной для этого благородного поступка стал уставший вид мамы, забинтованная рука и отсутствие волос, это я не скажу, - продолжил Янис в публикации. - Но могу подтвердить, что это до слез растрогало всех нас - детей и маму! Словами не описать огромную благодарность Titurgas Stāsti за доброту и вдохновение продолжать эту доброту!"

Делясь этой историей, Янис надеется, что она будет распространяться дальше и творить чудеса человечности в других уголках Латвии.

На момент написания заметки под публикацией было уже 1,6 тыс. реакций, 3 тысячи репостов и множество комментариев, в которых маме Яниса также желают здоровья. Некоторые комментаторы же теперь сами планируют посетить это заведение.

На странице Titurgas Stāsti указано, что кафе находится в Баложи.