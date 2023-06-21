Ср, 21.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Счет в 0,00 евро довел до слез: добрейшая история из кафе в Баложи

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Надпись "Выздоравливайте!" на счете в 0,00 евро для семьи Яниса, чья мать больна раком груди
Надпись "Выздоравливайте!" на счете в 0,00 евро для семьи Яниса, чья мать больна раком груди Фото: Jānis Bunis/Facwebook.com

Янис Банис из Кекавы вместе со своей семьей пережил кое-что, о чем ему захотелось рассказать всем, ведь это история о внимании, доброте и человечности, которые проявляют друг к другу совершенно незнакомые люди.

Янис написал в своем Facebook: "История такова: некоторое время назад у нашей мамы обнаружили опухоль молочной железы, которую прооперировали. Сегодня была очередная болезненная химиотерапия, после которой я решил угостить маму чем-нибудь вкусным. Выбрал кафе Titurgas Stāsti. Однако когда принесли чек, оказалось, что он равен 0,00 евро".

На фотографии в публикации Яниса видно, что на счете в 0,00 евро также написано "Выздоравливайте!".

"Может быть, причиной для этого благородного поступка стал уставший вид мамы, забинтованная рука и отсутствие волос, это я не скажу, - продолжил Янис в публикации. - Но могу подтвердить, что это до слез растрогало всех нас - детей и маму! Словами не описать огромную благодарность Titurgas Stāsti за доброту и вдохновение продолжать эту доброту!"

Делясь этой историей, Янис надеется, что она будет распространяться дальше и творить чудеса человечности в других уголках Латвии.

На момент написания заметки под публикацией было уже 1,6 тыс. реакций, 3 тысячи репостов и множество комментариев, в которых маме Яниса также желают здоровья. Некоторые комментаторы же теперь сами планируют посетить это заведение.

На странице Titurgas Stāsti указано, что кафе находится в Баложи.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх