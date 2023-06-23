Один из основных компонентов марихуаны был обнаружен в совершенно другом растении

Группа исследователей обнаружила CBD в плодах и цветках кустарника, широко распространенного в Бразилии - Trema micrantha, пишет AFP.

Масло CBD и другие продукты становятся все более популярными в наши дни. Люди используют их для лечения эпилепсии, хронических болей, беспокойства и других заболеваний. CBD является одним из основных компонентов каннабиса, однако он не является психоактивным веществом, таким как THC, который вызывает кайф у потребителя. Правда, лекарственное значение соединения еще изучается.

Новое открытие позволяет легально получать масло CBD, поскольку марихуана запрещена во многих частях мира, включая Бразилию.

"Это легальная альтернатива марихуане. Это растение распространено по всей Бразилии. Это был бы более простой и дешевый источник каннабидиола", - сказал биолог Родриго Моура Нето.

Он также отметил, что исследователи ранее обнаружили соединение CBD на аналогичном заводе в Таиланде. Нето, который не опубликовал свое исследование в научном журнале, теперь планирует выяснить, как лучше всего извлечь это соединение из растения. Также в будущем нужно выяснить, какой эффект оно оказывает на человека по сравнению с медицинской марихуаной.