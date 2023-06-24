Подвешивание на крюках: практика, от которой стынет кровь

Обычно это происходит так - к блоку в потолке, распределяющему равномерное натяжение, протягивается веревка с крюками, которые заканчиваются "наживкой". "Наживка" в данном случает - это тело человека. Этот процесс обычно сопровождается определенными действиями с сюжетом, когда герои испачканы кровью или надевают соответствующие костюмы.

Места прокола обязательно дезинфицируются, затем стерильными иглами делаются отверстия, крюки или специальные приспособления вдевают в кожу. Затем они цепляются к специальной раме и человека поднимают на желаемую высоту.

Подвешивание на крюках не является чем-то новым в истории и культуре. Эти ритуалы можно найти в индуистской культуре, а также у некоторых племен североамериканских индейцев. Подвешивания всегда связаны с определенным испытанием, обрядом, ритуальным посвящением во взрослую жизнь, становлением воином или выполнением обета.

Фото: Личный архив Санты Гринберги

Последователи субкультуры, которые подвешивают себя на крюки под потолок и качаются, называются хеллрайзеры. Это название произошло от англоязычного названия фильма Hellraiser (в русском прокате - "Восставший из ада").

От древних традиций подвешивания отличаются техникой пирсинга, стерильностью и обращением к медицине. Мастера часто используют специальные устройства для стерилизации инструментов и крюков. К примеру, автоклав, где инструмент обеззараживается посредством высокой температуры, давления и пара. После процедуры места проколов обрабатываются антисептиком и накладывается повязка.

Техника подвешивания в наши дни стала совершенно безопасной, а болезненные ощущения сведены к минимуму.

Зачем люди это делают?

Нельзя отрицать тот "моральный мазохизм", элемент культуры БДСМ, который присутствует в подвешивании. Но представители этой субкультуры отмечают, что не только болевые ощущения и адреналин привлекают их в этом опыте. Не все, кто решается на подвешивание, молоды и горячи.

Подробнее об этой практике и пирсинг-мастере Санте Гринберге читайте в материале онлайн-журнала KLIK.