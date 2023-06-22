Сергей Гуриев о том, во сколько обойдется РФ восстановление Украины

По его словам, мировое сообщество хорошо понимает, насколько важно, чтобы в восстановлении Украины принимал участие и частный бизнес. "Модус операнди - это как раз привлечение частных инвесторов в такие страны, как Украина. В международных организациях есть специальные механизмы для этого, в каждом банке развития есть такой инструмент. Например, во Всемирном банке есть Международная финансовая корпорация, миссия которой - привлекать частных инвесторов", - пояснил эксперт. Экономика Украины не разрушена полностью, она серьезно пострадала, подчеркнул Гуриев: "Существует потребность не только в решении гуманитарной задачи восстановления базовой инфраструктуры, но и в построении новой украинской экономики. И для этого нужны частные деньги".

Как выглядит план по восстановлению Украины

Сергей Гуриев говорит, что пока не известно, сколько времени займет послевоенное восстановление страны. Но указывает на определенные этапы, которые будет необходимо пройти. "Есть первоочередные задачи восстановления, на которые уйдет год, чтобы вернуть возможности для нормальной жизни людей. Есть следующий этап, на который уйдет два-три года. И есть еще несколько лет для того, чтобы восстановить всю украинскую экономику полностью". При этом, подчеркивает он, "надо понимать, что цель восстановления Украины - это build back better, то есть восстановить не то, что было раньше, а построить более "зеленую", более инновационную, более интегрированную с Европой экономику".

По словам эксперта, у Украины есть "дорожная карта" по вступлению в ЕС, где есть условия, где есть реформы, которые необходимо провести для того, чтобы получить статус страны-члена ЕС. "Обычно страны проходят этот путь примерно в течение 10 лет. Вот на таком горизонте стоит ожидать построения "страны мечты", (так назвала Украину на международной конференции в Лондоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Ред.)".