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Видео ⟩ В Улброкском озере мужчина пытался уплыть от полиции

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В Улброке произошла погоня, где некий мужчина полагал, что избавится от правоохранительных органов, быстро переплыв озеро, сообщает передача Degpunktā.

Начальник административной отделения муниципальной полиции Ропажского края Арвилс Бауманис рассказывает, что полицейские патрулировали территорию вдоль Улброкского озера и заметили, что люди употребляют алкоголь.

Во время проверки выяснилось, что один мужчина объявлен в розыск. Нарушения были самыми разными.

Видео: сюжет Degpunktā

Вскоре он начал реализовать план побега, бросился в озеро и переплыл на другой берег.

Тем временем другой полицейский патруль подъехал к озеру, чтобы встретить человека, находящегося в розыске.

"Подойди сюда, быстро сюда, быстро сюда, руки за голову и сюда. Шагай быстрее", - сказал полицейский.

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