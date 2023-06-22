Видео ⟩ В Улброкском озере мужчина пытался уплыть от полиции

Начальник административной отделения муниципальной полиции Ропажского края Арвилс Бауманис рассказывает, что полицейские патрулировали территорию вдоль Улброкского озера и заметили, что люди употребляют алкоголь.

Во время проверки выяснилось, что один мужчина объявлен в розыск. Нарушения были самыми разными.

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Вскоре он начал реализовать план побега, бросился в озеро и переплыл на другой берег.

Тем временем другой полицейский патруль подъехал к озеру, чтобы встретить человека, находящегося в розыске.

"Подойди сюда, быстро сюда, быстро сюда, руки за голову и сюда. Шагай быстрее", - сказал полицейский.