Видео ⟩ "Самый прекрасный момент". На концерте Бусулиса на сцену вышел его младший сын

17 июня этого года зрители собрались на концерте "Я ТЕБЯ ВИЖУ" Интарса Бусулиса и оркестра Abonement. Гостей концерта также порадовал младший сын Бусулиса, прочитавший стихотворение.
Одним из самых душевных моментов концерта стал выход младшего сына Бусулиса на сцену, где он прочитал стихотворение Иманта Зиедониса.
Музыкант Янис Шипкевицс запечатлел выступление сына Бусулиса, написав: "Самый красивый момент на концерте". К нему присоединились и другие комментаторы, написавшие, что чувствуется, что выступление было от души. Многие комментаторы поставили смайлик в виде сердечка.
В первой части концерта "Я тебя вижу" музыканты исполнили совершенно новые песни, написанные и композитором Карлисом Лацисом, который также является хорошим другом Бусулиса, и самим Интарсом Бусулисом. В свою очередь, во второй части музыканты сыграли уже полюбившиеся публике песни.
Зрителей концерта растрогала и песня "Амінь", посвященная народу и защитникам Украины.
Напомним, что в семье Интарса Бусулиса и его супруги Инги Сташко-Бусуле подрастают четверо детей - старший сын Ленни, дочери Эмилия и Амелия, а также младший сын Янис, родившийся в 2018 году.
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