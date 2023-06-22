Ольга Камбала откровенно рассказала, почему у нее больше нет друзей

Ольга Камбала сделала несколько откровений и размышлений в финальном выпуске сезона "Знаменитости. Без фильтра". Она также рассказала, куда делись все ее друзья и подруги и почему она не выходит в свет одна.
В конце апреля Ольга Камбала поехала в Турцию, где сделала пластическую операцию, улучшив форму носа и груди. В последней серии сезона Ольга отправилась в магазин нижнего белья, чтобы купить новое белье, порадовав и себя, и мужа.
Время прогулок по магазинам не обошлось без женских разговоров. Ольга откровенно призналась перед камерами, что у нее больше нет друзей, потому что Каспар очень ревнив. Как оказалось, многие мужчины флиртуют с Ольгой на публичных мероприятиях, а ее мужу это совсем не нравится.
"Каспар боится, поэтому он меня никуда одну не отпускает. Я отрезала всех своих друзей, подруг, у меня никого нет. Я удалила все свои телефоны, с которыми я могла выйти на кофе"", - говорит она.
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В раздевалке она также выразила свое недовольство соотечественницами, которые в ужасе от девушек, работающих на платформе Only fans. По словам Ольги, в ее социальных сетях можно найти более пикантные снимки.
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