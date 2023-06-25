Судебный психотерапевт: "Любой виновник хочет, чтобы его наказали"

В эфире "Кто вам платит?" судебный психотерапевт Кристине Чевере разобрала мотивацию, почему виновный в преступлении может занимать активную позицию в поисках пропавшего, зная о том, что преступление совершил он.
Важное уточнение! Это не разбор конкретного случая, а общая практика, которую на своем опыте также наблюдала судебный психотерапевт. Согласно презумпции невиновности лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в суде.
Семилетняя Юстине была объявлена пропавшей без вести в Роговке Резекненского края в начале мая, а 20 июня пришло трагическое известие о том, что девочка найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас. Тело нашли в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.
По подозрению в убийстве задержаны два человека. Согласно официальной информации, это отец и мачеха девочки. Ранее оба активно давали интервью медиа, подчеркивая, что верят в лучшее, а также принимали участие в поисках ребенка.
Местные жители и добровольцы потрясены смертью ребенка и возможной виной членов семьи.
"Пока полиция ищет, пока волонтеры ищут пропавшего без вести, в ту минуту эти люди (убийца или убийцы) празднуют свой триумф. То есть это их торжество над всеми. Все работают на них, полиция работает, волонтеры работают на них, и только они одни знают, что на самом деле произошло.
Мы снова вернулись к власти, мы вернулись к контролю - ради этого они все это и делают. И все равно - два это человека, три, группировка, организованная преступность и так далее - в конце пути это будет желание максимальной власти и контроля", - так мотивацию подобных действий объясняет судебный психотерапевт Кристине Чевере.
По ее словам, это вполне типичное поведение преступника и часто встречаемое явление. Причины для этого две:
"Во-первых, любой виновный хочет следить за тем, что происходит, чтобы понимать, что с ним может быть. И второе - любой виновный хочет, чтобы его наказали.
Потому что, когда ты получаешь наказание, вина твоя уходит в сторону и тебе больше не надо мучиться от чувства вины. (...) Потому что через какое-то время приходит осознание, приходит чувство вины и приходит боль, приходит страх, и все это очень сильно давит на психику. И человек не может этого выдержать. И большая часть людей хотела бы, чтобы их нашли, чтобы с них это сняли, чтобы их осудили, их наказали и чтобы они могли жить дальше уже без этого", - говорит психотерапевт.
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