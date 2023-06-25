Судебный психотерапевт: "Любой виновник хочет, чтобы его наказали"

Мы снова вернулись к власти, мы вернулись к контролю - ради этого они все это и делают. И все равно - два это человека, три, группировка, организованная преступность и так далее - в конце пути это будет желание максимальной власти и контроля", - так мотивацию подобных действий объясняет судебный психотерапевт Кристине Чевере.

Потому что, когда ты получаешь наказание, вина твоя уходит в сторону и тебе больше не надо мучиться от чувства вины. (...) Потому что через какое-то время приходит осознание, приходит чувство вины и приходит боль, приходит страх, и все это очень сильно давит на психику. И человек не может этого выдержать. И большая часть людей хотела бы, чтобы их нашли, чтобы с них это сняли, чтобы их осудили, их наказали и чтобы они могли жить дальше уже без этого", - говорит психотерапевт.