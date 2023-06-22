"Репортеры без границ": в странах Балтии недостаток свободы информации

Страны Балтии занимают высокие места в мировом индексе свободы прессы, но свобода информации в Латвии, Литве и Эстонии все еще имеет существенные недостатки. Об этом сказано на сайте международной организации по защите прав журналистов "Репортеры без границ" (RSF).
RSF в сотрудничестве с литовской исследовательской организацией Balticada Investigations Studio провели исследование и разработали рекомендации по улучшению ситуации. Также эксперты пришли к выводу, что в странах Балтии не всегда обосновано ограничивают доступ к информации.
Частные данные, коммерческая тайна и государственная безопасность могут быть вескими причинами для ограничения доступа к информации,
однако в странах Балтии это также может быть использовано в качестве предлога для обоснованного отклонения запросов от журналистов.
К таким выводам пришли исследователи, проанализировав 15 споров между журналистами и государственными лицами об ограничении доступа к информации.
Исследование было проведено Balticada Investigations Studio и группой медиаэкспертов, при поддержке RSF.
"Хотя страны Балтии входят в число стран с наибольшей свободой прессы в мире, доступ к информации является одной из их слабых сторон", - говорится в отчете.
RSF предлагает властям Латвии, Литвы и Эстонии решить этот вопрос, начав публичное обсуждение региональных и государственных рекомендаций, представленных в отчете.
Главный вывод исследования состоит в том, что учреждения или компании, часто не предоставляют данные журналистам, так как могут неверно истолковывать законные причины ограничений в доступе к информации. Поэтому решения могут приниматься неформально, сообщает RSF.
Исследование также выявило, что журналисты часто не оспаривают запреты на информацию, из-за отсутствия ресурсов и компетенции, а также сопротивления со стороны официальных лиц.
В результате лишь немногие опытные и преданные своему делу журналисты в странах Балтии оспаривают неразглашение информации и защищают общественные интересы.
Однако наибольшую озабоченность у исследователей вызывает тенденция, заключающаяся в том, что в большинстве проанализированных случаев журналистам не разрешалось вести публичную дискуссию об ограничениях свободы информации. Кроме того, споры о доступе к информации не принесли никаких улучшений.
Одна из основных рекомендаций авторов для всех трех стран заключается в том, чтобы уточнить обязанности разных типов организаций, которые должны предоставлять общедоступную информацию.
Латвию и Литву призывают последовать примеру Эстонии, разработав специальную процедуру обжалования отказов в предоставлении информации.
В этом году в мировом индексе свободы прессы, опубликованном RSF, Литва, Эстония и Латвия занимают соответственно 7-е, 8-е и 16-е место из 180 стран.
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