"Репортеры без границ": в странах Балтии недостаток свободы информации

RSF в сотрудничестве с литовской исследовательской организацией Balticada Investigations Studio провели исследование и разработали рекомендации по улучшению ситуации. Также эксперты пришли к выводу, что в странах Балтии не всегда обосновано ограничивают доступ к информации.

Частные данные, коммерческая тайна и государственная безопасность могут быть вескими причинами для ограничения доступа к информации,

однако в странах Балтии это также может быть использовано в качестве предлога для обоснованного отклонения запросов от журналистов.

К таким выводам пришли исследователи, проанализировав 15 споров между журналистами и государственными лицами об ограничении доступа к информации.

Исследование было проведено Balticada Investigations Studio и группой медиаэкспертов, при поддержке RSF.

"Хотя страны Балтии входят в число стран с наибольшей свободой прессы в мире, доступ к информации является одной из их слабых сторон", - говорится в отчете.

RSF предлагает властям Латвии, Литвы и Эстонии решить этот вопрос, начав публичное обсуждение региональных и государственных рекомендаций, представленных в отчете.