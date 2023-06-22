Если РФ проведет теракт на Запорожской АЭС, то угроза для Латвии будет небольшой

"Запорожская АЭС находится более чем в 1000 км от Латвии. Также важно, что реакторы АЭС в настоящее время не работают. При этом Центр радиационной безопасности следит за данными радиационного контроля и оценивает состояние радиационной безопасности 24 часа в сутки.

Если в какой-либо стране произойдет ядерная катастрофа, то службы получат информацию о происшествии, и в сотрудничестве с ответственными учреждениями предоставят жителям рекомендации по необходимым мерам защиты.

Ответственные органы Латвии подготовили план действий по скоординированному реагированию на радиационные угрозы, а также по предотвращению последствий возможных угроз", - говорится в сообщении Минобороны.

Российская армия рассматривают возможность совершения теракта на Запорожской АЭС, безопасность которой вызывает опасения с весны прошлого года, заявил в четверг, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

Президент напомнил, что радиация не знает государственных границ "и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра".

📢 Informatīvajā telpā izplatoties informācijai par iespējamu Krievijas terorakta plānošanu Zaporižjas AES, valdība sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām iestādēm ir izvērtējušas dažādus apdraudējuma scenārijus, secinot, ka potenciālais apdraudējums Latvijai ir niecīgs. 🧵 — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) June 22, 2023