Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Маск опубликовал сообщение в твиттере, что он «готов к драке в клетке» с Цукербергом.

На это Цукерберг, глава Meta, материнской компании фейсбука и инстаграма, опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: «сообщите где встретимся».

Представитель компании Meta сказал Би-би-си, что «эта история в пояснениях не нуждается».

На вопрос Цукерберга Маск прислал ответ: «Октагон (восьмиугольник) в Вегасе».

Октагоном как раз и называется специальная огороженная арена, на которой проходят бои, устраиваемые организацией Ultimate Fighting Championship («Абсолютный бойцовский чемпионат»). Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Илон Маск, которому в конце этого месяца исполнится 52 года, также написал в твиттере: «У меня в запасе есть отличный прием, который я называю «морж»: я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю».

Он также написал в твиттере: «Я почти никогда не тренируюсь, кроме того, что иногда подхватываю своих детей и подбрасываю их в воздух».