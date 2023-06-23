В четверг в Латгале произошли две трагические аварии: есть погибшие

Около 7:40 полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) о том, что в Силмалской волости Резекненского края съехал с дороги и перевернулся автомобиль Nissan. Водитель автомобиля погиб, а пассажир получил травмы.

Примерно в 9:10 полиция получила от NMPD информацию и столкновении автомобиля Volkswagen с мотоциклом на перекрестке улиц Виенибас и Дарзу в Карсаве. Один из ехавших на мотоцикле мужчин погиб, а второй был доставлен в медицинское учреждение.

В четверг было зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, 24 человека получили травмы, двое погибли.

За различные нарушения правил дорожного движения было составлено 517 протоколов, в том числе 221 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

За управление автомобилем в нетрезвом виде начато одно административное и 14 уголовных дел.