Видео ⟩ В Кекаве пьяный россиянин убегал от агрессивной жены, но попал в руки полиции

Гражданин России, получивший вид на жительство в Латвии после ссоры с женой он уехал из дома, после чего попал в полицию, сообщает программа Degpunktā.
Около семи утра по улицам Кекавы ездил пьяный гражданин России с тяжелым ранением левой руки. Салон его Mercedes был запачкан кровью и пропах спиртными напитками. Горожане заметили хаотичную манеру вождения и вызвали полицию.
По словам главного инспектора полиции регионального самоуправления Мартиньша Янковскиса, сотрудники полиции среагировали оперативно.
Мужчина объяснил, что подвергся нападению живы, которая повредила его ладонь, и он отправился в дорогу за помощью.
Полицейские вызвали дополнительные силы - медиков и дородную полицию, однако задержанный не был удовлетворен таким ходом событий и попытался сбежать.
Правоохранителям ничего не оставалось, кроме как применить электрошок, чтобы остановить нарушителя.
Мужчина оказался нетипично стойким и терпимым к боли и выдержал удар током.
Примерно через минуту после применения электрошока к мужчине прибыла бригада врачей и оказала медицинскую помощь. Позже на место происшествия прибыла дорожная полиция, которая переняла работу у коллег. Начато расследование и назначены экспертизы, с помощью которых удастся выяснить, насколько пьян был иностранец, когда сел за руль.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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