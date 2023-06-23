Пт, 23.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Кекаве пьяный россиянин убегал от агрессивной жены, но попал в руки полиции

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Автомобиль Mercedes-Benz
Автомобиль Mercedes-Benz Фото: WOLFGANG RATTAY

Гражданин России, получивший вид на жительство в Латвии после ссоры с женой он уехал из дома, после чего попал в полицию, сообщает программа Degpunktā.

Около семи утра по улицам Кекавы ездил пьяный гражданин России с тяжелым ранением левой руки. Салон его Mercedes был запачкан кровью и пропах спиртными напитками. Горожане заметили хаотичную манеру вождения и вызвали полицию.

По словам главного инспектора полиции регионального самоуправления Мартиньша Янковскиса, сотрудники полиции среагировали оперативно.

Мужчина объяснил, что подвергся нападению живы, которая повредила его ладонь, и он отправился в дорогу за помощью.

Полицейские вызвали дополнительные силы - медиков и дородную полицию, однако задержанный не был удовлетворен таким ходом событий и попытался сбежать.

Правоохранителям ничего не оставалось, кроме как применить электрошок, чтобы остановить нарушителя.

Мужчина оказался нетипично стойким и терпимым к боли и выдержал удар током.

Примерно через минуту после применения электрошока к мужчине прибыла бригада врачей и оказала медицинскую помощь. Позже на место происшествия прибыла дорожная полиция, которая переняла работу у коллег. Начато расследование и назначены экспертизы, с помощью которых удастся выяснить, насколько пьян был иностранец, когда сел за руль.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх