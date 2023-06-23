Видео ⟩ Оккупационные власти: обстрелянный ВСУ мост через Сиваш непригоден для движения

Назначенный Москвой глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост в ближайшие 20 дней будет закрыт для движения. Обстрелу ВСУ он подвергся ночью 22 июня.

"Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали" - признал Сальдо, который ранее говорил, что ВСУ использовали для обстрела моста поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.

Дорога по Чонгарскому мосту использовалась для доставки боеприпасов и топлива военной группировке армии РФ на юго-востоке Украины. Российские "военкоры" сообщали, что через мост шло около 70% всего военного и гражданского трафика.

Как пишет "Русская служба Би-би-си", на первый взгляд, потеря маршрута через Чонгарский мост не критична для группировок РФ, т.к. грузы из Крыма могут идти на север через Перекопский перешеек или по железной дороге через Чонгар. Также действует и сухопутный коридор из Ростовской области через южный Донбасс, а также морской через порт Бердянска.