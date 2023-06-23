Видео ⟩ Оккупационные власти: обстрелянный ВСУ мост через Сиваш непригоден для движения

В пятницу, 23 июня, российские оккупационные власти признали, что расстрелянный украинской армией Чонгарский мост через залив Сиваш, который соединяет Херсонскую область с Крымским полуостровом, сильно поврежден и в настоящее время непригоден для использования.
Назначенный Москвой глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост в ближайшие 20 дней будет закрыт для движения. Обстрелу ВСУ он подвергся ночью 22 июня.
"Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали" - признал Сальдо, который ранее говорил, что ВСУ использовали для обстрела моста поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.
Дорога по Чонгарскому мосту использовалась для доставки боеприпасов и топлива военной группировке армии РФ на юго-востоке Украины. Российские "военкоры" сообщали, что через мост шло около 70% всего военного и гражданского трафика.
Как пишет "Русская служба Би-би-си", на первый взгляд, потеря маршрута через Чонгарский мост не критична для группировок РФ, т.к. грузы из Крыма могут идти на север через Перекопский перешеек или по железной дороге через Чонгар. Также действует и сухопутный коридор из Ростовской области через южный Донбасс, а также морской через порт Бердянска.
Однако в условиях активных наземных боевых действий, когда резко возрастает потребность в поставках оружия и боеприпасов на передовую, любой логистический сбой может привести к серьезным осложнениям.
Под мостом возвели переправу
Спутник частной американской компании Planet Labs обнаружил понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом.
На спутниковых снимках, опубликованных в Telegram, можно увидеть следы от обстрелов на мосту и рядом с ним.
A video of the attack on the #Chongar bridge appeared. pic.twitter.com/m0FgupBP7b— NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2023
Russian media: "The #Chongar bridge was damaged much more seriously than we thought — Acting Governor of #Kherson region #Saldo" pic.twitter.com/opM8MprmiO— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2023
Results of a strike by an unknown side on the Chongar bridge on the way to the temporarily occupied Crimea last night. pic.twitter.com/IRMwSbZYmn— Dmitri (@wartranslated) June 22, 2023
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