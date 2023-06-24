Невеста в США стала вдовой сразу после свадебной церемонии

Молодожены собрались возле баптистской церкви в городке Эбенезер после церемонии, чтобы запечатлеть торжественный момент на фотографиях.

Именно тогда - в 16:35 - у 48-летнего мужчины остановилось сердце.

"Мы были в церкви, и это была красивая церемония", - сказал друг семьи.

Друзья женщины надеются, что трагическая смерть мужа послужит напоминанием другим о необходимости заботиться о своем здоровье.