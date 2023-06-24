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Невеста в США стала вдовой сразу после свадебной церемонии

rus.tvnet.lv
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Свадьба
Свадьба Фото: Melinda Nagy/Shutterstock

Женщина из Омахи, США, вышла замуж и овдовела в течение часа, так как сердце ее мужа остановилось вскоре после церемонии, сообщают иностранные СМИ.

Молодожены собрались возле баптистской церкви в городке Эбенезер после церемонии, чтобы запечатлеть торжественный момент на фотографиях.

Именно тогда - в 16:35 - у 48-летнего мужчины остановилось сердце.

"Мы были в церкви, и это была красивая церемония", - сказал друг семьи.

Друзья женщины надеются, что трагическая смерть мужа послужит напоминанием другим о необходимости заботиться о своем здоровье.

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