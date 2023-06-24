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Ринкевич призвал жителей Латвии не посещать Россию и Беларусь

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Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич
Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич Фото: Paula Čurkste/LETA

Нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выступил с заявлением, в котором, принимая во внимание последние события в России, призывает жителей Латвии не посещать Россию и Беларусь, а тех, кто находится там, как можно скорее покинуть эти страны.

"Мы внимательно следим за развитием событий в России, в настоящее время ответственные государственные органы оценивают ситуацию и необходимые дополнительные меры безопасности", - добавил Ринкевич.

Происходящее в России выглядит как "классический военный переворот, но на данный момент мало информации о том, что происходит на самом деле", - сказал Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского радио. 

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Утром в субботу, 24 июня, "Медуза" опубликовало видео, в котором видно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.

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