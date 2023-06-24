В Янову ночь погибла женщина-пешеход

Около 1:40 в полицию поступила информация о том, что в Эвелской волости Валмиерского края автомобиль сбил двух женщин и скрылся с места аварии. Одна из женщин была доставлена в медицинское учреждение с травмами, а вторая скончалась на месте происшествия. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает водителя автомобиля.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 102 ДТП, 27 человек получили травмы в результате аварий, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 455 протоколов, в том числе 272 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато восемь административных и 11 уголовных процессов, а еще один уголовный процесс - за вождение под воздействием наркотиков.