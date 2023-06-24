Видео ⟩ Как полиция ловила пьяных водителей на Лиго

В пятницу, 23 июня, во второй половине дня на всех магистралях, ведущих из Риги, наблюдались сильные пробки. Съемочная группа TV3 Ziņu присоединилась к полиции, чтобы понаблюдать за тем, как ведут себя водители в первый день праздника.
Автомобилисты признают, что такие рейды полезны и что с нетрезвыми водителями нужно обращаться по всей строгости закона.
Представитель полиции, инспектор с 12-летним стажем, заключил, что люди со временем стали более ответственными и трезвыми. На Лиго водители уже не так часто садятся за руль в нетрезвом состоянии.
Для одного водителя рейд полиции закончился тем, что он вынужден был убрать пленки, которые не пропускали свет, с передних боковых стекол. Водитель был явно этим недоволен и даже сказал полиции, что потом наклеит новые.
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