Можно ли "нейтрализовать" идущую по России ЧВК "Вагнер"

Дело не только в том, что по меньшей мере один российский город контролируется неким вооруженным формированием, но и в том, что это опытные и мотивированные военные.

Подразделения "Вагнера" прошли слаживание в боевой обстановке, а про высокую дисциплину в рядах ЧВК писали даже те пророссийские блогеры и военкоры, которые выступают против Пригожина.

Численность группировки ЧВК, по словам ее главы, составляет 25 тысяч человек. Эти данные не подтвердил ни один независимый источник, но и не опроверг. В составе ЧВК воевало много бывших заключенных, часть из которых погибла, часть - демобилизовалась. Погибла также и часть профессиональных наемников.

Всего, по оценкам издания "Медуза" (признано властями России иноагентом и нежелательной организацией), в составе ЧВК могут находиться пять-шесть тысяч человек, но это примерные оценки.

У "Вагнера" есть некоторое количество тяжелой бронетехники - на фотографиях из Ростова были видны танки и БТР. Возможно, боевики смогли или смогут захватить какую-то военную технику в Ростове или по пути следования.

Когда ЧВК воевала на фронте, она целиком зависела от Министерства обороны, которое предоставляло "вагнеровцам" боеприпасы, технику, авиацию. Как вооружена частная военная компания теперь, оценить трудно, но, судя по заявлениям о сбитых российских вертолетах, у нее могут быть даже средства ПВО (как минимум, ПЗРК, но возможно и более мощные средства).

Разумеется, численное и техническое превосходство находится на стороне Министерства обороны России. Найти боеспособные части, которые подавят мятеж, можно, для этого даже не нужно будет отзывать войска с фронта.

Но бороться с опытными и подготовленными боевиками, которые знают, как воевать в городе, вряд ли получится без жертв и разрушений, даже с учетом того, что они не имеют большого количества бронетехники и личного состава. При этом преимущество российской армии в артиллерии и авиации, если она решится их применить, только усугубит ситуацию. Российская армия, кажется, не очень умеет штурмовать города, не оставляя за собой "лунный пейзаж".