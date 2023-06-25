Смилтенс: из Стамбульской конвенции надо изолировать часть про дефиницию гендера

Из-за того, что у потенциальных иностранных инвесторов есть трудности с открытием счетов, Латвия потеряла сотни миллионов евро, отметил политик "Объединенного списка". Смилтенс также отметил, что нужно поощрять, чтобы для бизнеса были доступны кредиты, так как из-за недоступности кредитов "тухнет экономика".

В отношении одного из важных дел, по мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") - ратификация Стамбульской конвенции - один вариант был бы "изолировать" из Конвенции ту часть, которая относится к определению гендера. Второй вариант, чтобы абсолютное большинство людей согласилось с определением гендера, упомянутом в Конвенции, отметил политик.

Председатель Сейма подчеркнул, что существенные реформы не могут быть направлены только силой, не считаясь с мнением большинства общества. Политик подчеркнул, что в демократии изменения должны быть согласованы с обществом.

"Объединенный список" концептуально выступает за котировку акций капитальных обществ на фондовой бирже, но необходимо более подробно обсудить будущее предприятий критической инфраструктуры, стратегического значения и национальной безопасности, отметил Смилтенс.

Как сообщалось, спикер Сейма заявил, что в реформах, затрагивающих регионы, в том числе в сфере здравоохранения, необходимо учитывать местные условия.