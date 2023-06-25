Жители Марупе снова жалуются на запах от очистных сооружений

В июне в самоуправление и Государственную службу окружающей среды (VVD) поступили жалобы жителей района на неприятный запах в окрестностях Спилве и Бабите в Бабитской волости, который распространяются от грязевых полей и грязехранилища в Варнукрогсе.

В ответ на жалобы VVD провел проверку, сделав вывод, что они обоснованы. Так, во время проверки 9 июня неприятный запах был зафиксирован на пересечении улиц Граву и Циелаву, а также на ул. Жубишу 1 и 3 в Спилве.

Хотя в ходе проверки службой было установлено, что оборудование, занимающееся распылением нейтрализующего неприятный запах средства работает, в момент проверки средство из распылительного оборудования из-за сильного ветра сдувалось из шламонакопителя. Служба поручила Rīgas ūdens принять меры по предотвращению неприятного запаха.

В пояснении Rīgas ūdens говорится, что ответственная компания Ekotakas должна провести дополнительные корректирующие действия, расширив периметр системы на 50 метров, установив дополнительные дозирующие форсунки в сторону населенных пунктов, которые будут подходить для работы в условиях сухой погоды.

По имеющейся в архиве агентства LETA информации, в предыдущие годы от жителей также поступали жалобы на неприятные запахи со шламовых полей очистных сооружений.

Для более точного отслеживания распространения запахов на шламовых полях SIA Rīgas ūdens в Варнукрогсе теперь работает устройство контроля запаха, или так называемый электронный нос.

Оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль предприятия уменьшилась на 6,4% и составила 5,161 млн евро.