Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: Alexei Konovalov/dpa/picture alliance

- То есть, МАГАТЭ прямо заявляет, что там есть мины, которые могут в любой момент взорваться?

- Да, внутри охраняемого периметра, рядом с реакторами. Мы уже говорили о том, что случайная детонация была уже 12 апреля рядом с машинным залом энергоблока номер четыре.

Теперь, что касается заявлений Буданова и Зеленского, 11 июня в российских СМИ было сообщение, что водолазы МЧС РФ опускались на дно пруда-охладителя ЗАЭС с целью, как было там написано, укрепления шандоры - это заслонка, которая спускает или выпускает воду. Они заявили, что гарантируют - шандору укрепили и уровень воды не будет падать с отметки 16,67. Но при этом процессе запретили присутствовать украинскому персоналу, в том числе руководству ЗАЭС. На следующий день,12 июня, я делилась своими предположениями, что это не просто так, что не зря нырял водолаз, а что, возможно, это минирование. На этой неделе уже генерал Буданов, который возглавляет управление разведки Минобороны Украины, заявил об этом уверенно. Значит они уже получили информацию по своим источникам.