Удар по имиджу Путина: немецкие СМИ о мятеже Пригожина

Пригожину же наоборот удалось одержать верх во многих вопросах, считает Масала. "Это большое унижение для Владимира Путина , и я не знаю, как ему удастся без ущерба выйти из этой ситуации," - добавляет эксперт по международной политике.

Тот факт, что Путину к концу дня пришлось смягчить жесткую позицию, которую он продемонстрировал в утреннем обращении, и, очевидно, согласиться на сделку с Пригожиным, Масала назвал "поражением для Путина".

Мятеж Пригожина: Путин не был готов к ситуации

Путину пришлось пойти на попятную, и это "серьезный ущерб авторитету президента", которому прежде всегда удавалось примирить различные враждующие между собой элиты, согласен профессор политологии в Университете Кельна Томас Йегер (Thomas Jäger).

Наемники ЧВК "Вагнер" и военная техника на улицах Ростова-на-Дону 24 июня Фото: DW

Уже известно, что спецслужбы были осведомлены о возможном походе Пригожина на Москву. И, учитывая, что 1 июля истекал срок, когда все ЧВК, включая "Группу Вагнера", должны были подписать контакт с Минобороны, можно было предположить, что это произойдет именно в этот период, рассуждает политолог в эфире телеканала ntv. Он предполагает, что российский президент был заранее проинформирован о готовящемся мятеже. "Он не подготовился к этой ситуации," - резюмирует Егер.

Уже сам факт того, что Пригожину удалось продвинуться так далеко, критичен для Путина, пишет в комментарии для газеты Bild ее обозреватель Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer).

"Когда-то Советский союз развалился после поражения в Афганистане в 1989 году. Российские войска еще не проиграли в Украине, но состояние армии привело к тому, что вагнеровские войска вообще смогли получить такую власть, которая теперь оборачивается против Путина", - рассуждает журналист и добавляет, что Путин оказался не таким уж гениальным стратегом, каким его всегда описывали.