В Германии видят шансы для Украины после мятежа Пригожина

С аналогичным мнением выступил эксперт по внешнеполитическим вопросам оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). "За эти полтора дня авторитету Путина был нанесен тяжелый удар", - заявил он в интервью газете Rheinische Post. Рёттген напомнил, что Пригожин являлся приближенным Путина и играл важную роль в войне РФ против Украины. Поэтому "его попытка государственного переворота является очередным провалом Путина", уверен немецкий политик. По его словам, заявление об освобождении Пригожина от ответственности является еще одним признаком слабости российской власти. "Путин никогда от этого не оправиться", - добавил он.

Попытка путча Пригожина

Мятеж Евгения Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло "много" людей. Минобороны РФ эту информацию отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.