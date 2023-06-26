Мурниекс уходит с поста начальника IDB

Планируется, что его место займет бывший заместитель начальника Государственной полиции, начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), однако правительство еще не приняло решения по этому вопросу.

Мурниекс сообщил агентству LETA через IDB, что уход с поста не был его личным решением.

В свою очередь, министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил, что выдвижение Гришина на должность главы IDB связано с необходимостью обеспечения непрерывности работы этого учреждения, с учетом опыта Гришина и знания им процессов, происходящих в системе внутренних дел.

"Важно, чтобы руководящие должности в таком учреждении занимали профессионалы высокого уровня, под руководством которых учреждение могло бы выявлять нарушения и доводить дела до судебного разбирательства - это неотъемлемая часть внутренней безопасности страны", - подчеркнул Кучинскис.

Поиском и назначением преемника Гришина займется глава Госполиции Арманд Рукс.

Мурниекс возглавлял IDB с момента основания бюро в 2015 году. В июле 2020 года правительство продлило срок его полномочий на пять лет - до 31 октября 2025 года.

Гришин был назначен начальником Главного управления криминальной полиции в 2013 году.