Актер Джулиан Сэндс найден мертвым в горах. Его искали почти полгода

Члены семьи сообщили об исчезновении Джулиана Сэндса 13 января, после того как он не вернулся домой из похода в горы Сан-Габриэль. Плохая погода помешала немедленным поискам спасательных служб.

С января департамент шерифа Калифорнии провел восемь крупномасштабных поисковых операций с использованием дронов и вертолетов. Эти операции не увенчались успехом.

Воскресным утром альпинисты в горах Сан-Габриэль сообщили в департамент шерифа, что наткнулись на человеческие останки. Ответственные органы объявили, что на опознание тела уйдет около недели.

Коронер подтвердил, что это Джулиан Сэндс. Причина его смерти устанавливается, пишет "Медуза".

Напомним, на счету Джулиана Сэндса десятки ролей в кино, среди которых такие картины, как "Поля смерти", "Комната с видом", "Версия Браунинга", "Покидая Лас-Вегас", "Свидание на одну ночь", "Таймкод", "Отель", "Касл", "Готэм", "Девушка с татуировкой дракона" и другие.