Валайнис: в партийных переговорах не следует торопиться

Он сообщил агентству LETA, что глава правительства выдвинул для обсуждения пять актуальных и достаточно широких тем и СЗК делает акцент на этих темах, предлагая свои предложения в ходе переговорного процесса.

По словам политика, после обсуждения будет важно понять, как глава правительства видит дальнейший процесс, чтобы добиться выполнения работ.

В то же время Валайнис признает, что будут темы, которые придется обсуждать неоднократно и подробно. По его словам, нет смысла и необходимости торопить события, ведь темы достаточно серьезные. "Это вопросы, которым годами не находилось решения, и в настоящее время пара недель не повлияет на процессы", - отметил политик.

На этой неделе запланированы партийные переговоры по вопросам образования и здравоохранения, организованные "Новым Единством". До сих пор переговоры велись по трем темам: обеспечение доступности рабочей силы, рынок капитала и вопросы прав человека.

Кариньш приглашает на переговоры все пять партий, но "Объединенный список" и Национальное объединение на предыдущие переговоры не явились.

Поэтому до сих пор в переговорах принимали практическое участие только "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".