Паркурист Павел Петкун и порнозвезда Райли Рид отметили годовщину свадьбы и день рождения дочери

В июне прошлого года Павел и Райли стали родителями своего первенца Эммы. Павел также опубликовал пост в Instagram в честь первого дня рождения дочери. Он написал, что не может поверить, как быстро летит время, и что его маленькой леди уже исполнился год.

Ранее, публикуя новые фото, он также написал жене слова благодарности, сказав, что она самая лучшая мама на свете.

Совсем недавно пара отметила также вторую годовщину свадьбы.

Как сообщалось, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а в 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница года.