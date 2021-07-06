Американская порнозвезда Райли Рид, вышедшая замуж за паркуриста из Латвии - что о ней известно?
Паркурист Павел Петкун из Даугавпилса недавно женился на популярной американской порноактрисе Райли Рид (Riley Reid). Что известно об этой красотке?
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Паркурист Павел Петкун из Даугавпилса недавно женился на популярной американской порноактрисе Райли Рид (Riley Reid). Что известно об этой красотке?
Настоящее имя 29-летней Райли Рид - Эшли Мэттьюс. Карьеру в порноиндустрии она начала в 2011 году в возрасте 19 лет, а до этого танцевала стриптиз. На данный момент она снялась более чем в 800 фильмах.
Порнографические фильмы принесли Райли не только популярность и награды, но и насмешки и террор в Интернете. Она упоминала, что ее род деятельности мешал ей наладить личную жизнь. Однако в 2021 году Райли объявила о помолвке с паркуристом латвийского происхождения Павлом Петкуном. Недавно пара поженилась.
Райли гордится своей натуральной небольшой грудью, а также любит фитнес и йогу, и это можно заметить по ее фигуре. Йогу Рид упоминает как один из инструментов, которые помогли начать заниматься анальным сексом, потому что для этого действия важны контроль над телом, преодоление дискомфорта и правильное дыхание.
Исполнение: миловидные скулы, улыбка и позитивный настрой Райли, несомненно, заставляют получать удовольствие от просмотра. Будь то групповой секс с мужчинами, "тройнички" с дамами, минет с членами внушительных размеров, анальный секс, традиционный акт между мужчиной и женщиной или сольное исполнение. Во всех ситуациях Райли справляется как настоящая чемпионка, демонстрируя, что она прекрасно себя чувствует и знает, что делает.
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