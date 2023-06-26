С приближением Праздника песни и танца в Риге начинают ограничивать движение

В течение этой недели в нескольких местах города постепенно будут вводиться запреты на остановку и парковку транспортных средств.

С вечера 26 июня и до 10 июля (до 24:00) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Калькю до улицы Кр. Валдемара.

Также с вечера 26 июня и до 10 июля (до 23:59) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне бульвара Райниса возле здания на улице Кр. Валдемара 4.

С 20:00 четверга, 29 июня, до 21:00 пятницы, 30 июня, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Экспорта от улицы Ханзас до улицы Катринас.

В муниципалитете утверждают, что вовремя подготовились к Празднику песни и танца в городе, в том числе создали карту проезда и попросили участников и гостей фестиваля как можно больше пользоваться общественным транспортом.