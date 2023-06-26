СМИ: уголовное дело против Пригожина не прекращено

После того, как Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что ЧВК "Вагнер" прекратит движение в сторону Москвы, появилась информация о том, что достигнута договоренность о прекращении уголовного дела против Пригожина.

"Дело не прекращено, расследование продолжается", - сказал собеседник пропагандистского новостного агентства.

Галерея: Мятеж ЧВК "Вагнер"

Ранее об этом же писала газета "Коммерсант". Источник издания сказал, что "для принятия иного решения прошло слишком мало времени".

Напомним, что уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу было возбуждено в пятницу вечером, после того как Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций ЧВК "Вагнер" и объявил о "марше справедливости" против руководства Министерства обороны России.

Вечером в субботу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он "уйдет в Беларусь".

Преследовать наемников, которые участвовали в мятеже, не будут, учитывая их боевые заслуги, а часть бойцов, которые не присоединились к колонне, подпишет контракты с Минобороны, заявлял Песков.

О местонахождении Пригожина в настоящее время ничего не известно, сообщает Русская служба BBC.

Галерея: Мятеж ЧВК "Вагнер"