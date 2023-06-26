Видео ⟩ Водителя, сбившего насмерть женщину в Янову ночь, нашли. Он сжег машину

Как сообщалось, около 24 июня 1:40 в полицию поступила информация о том, что в Эвелской волости Валмиерского края автомобиль сбил двух женщин и скрылся с места аварии.

Одна из женщин была доставлена в медицинское учреждение с травмами, а вторая скончалась на месте происшествия.

Водителя удалось задержать к 6 утра.

Говорят, что женщины вышли на прогулку в районе школы Эвеле и пострадали.

По словам Рукса, после инцидента водитель уехал и сжег машину, чтобы скрыть следы преступления.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Позднее передача Degpunktā уточнила, что обе сбитые женщины приехали из Грузии в лагерь, который располагался в основной школе Эвеле. Погибшая женщина была 2001 года рождения, а пострадавшая - на год моложе ее.

Жители Эвеле рассказывают, что виновником аварии стал 27-летний мужчина, три года назад лишившийся прав. За несколько дней до Янова дня у него появилась возможность вернуть свои водительские права. Некоторые местные жители были уверены, что он уже давно восстановил свои права, ведь его не раз видели за рулем.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке