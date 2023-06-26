Байден заявил, что США не причастны к мятежу Пригожина

"Мы ясно дали понять, что мы не причастны, мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы", - сказал Байден, выступая в Белом доме в Вашингтоне.

Президент США сообщил, что следил за событиями в России вместе с командой по национальной безопасности и обсуждал удаленно с ключевыми союзниками. По его словам, союзники решили, что не дадут президенту РФ Владимиру Путину возможности обвинить в случившемся Запад или НАТО.

"Пока очень рано делать однозначный вывод о том, куда это движется. Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть", - сказал Байден.

Президент США добавил, что в выходные разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его, что вне зависимости от ситуации в России США продолжат поддерживать Украину.

Байден впервые высказался о мятеже главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Напомним, в субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву с требованием отставки военного руководства страны, стали кульминацией нарастающего в последнее время напряжения между ним и российским Минобороны. Его мятеж закончился так же внезапно, как и начался - вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону и прошли несколько областей в сторону столицы, а затем Пригожин после звонка главы Беларуси Лукашенко внезапно принял решение развернуть колонны. Кремль решил дать Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.