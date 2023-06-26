Путин внезапно выступил с заявлением: главное

Выступление Владимира Путина началось в 22:10 (по-латвийскому времени).

"Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", - сказал он, комментируя события последних дней в России.

"Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", - заявил Путин, говоря о мятеже лидера ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Стоит отметить, что Пригожина в своей речи Путин не упомянул.

"Организаторы, предав страну, народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их стрелять в своих. Такого бротоубийства хотели нацисты в Киеве, их западные покровители. Чтобы гибли военные и мирные. Чтобы проиграла Россия, наше общество раскололось. Они потирали руки, мечтая взять реванш за неудачи в ходе та называемого контрнаступления", - добавил он.