Путин внезапно выступил с заявлением: главное

В понедельник вечером, 26 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал "ряд важных заявлений" Владимира Путина. RUS TVNET собрал главное из его выступления.
Выступление Владимира Путина началось в 22:10 (по-латвийскому времени).
"Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", - сказал он, комментируя события последних дней в России.
"Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", - заявил Путин, говоря о мятеже лидера ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.
Стоит отметить, что Пригожина в своей речи Путин не упомянул.
"Организаторы, предав страну, народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их стрелять в своих. Такого бротоубийства хотели нацисты в Киеве, их западные покровители. Чтобы гибли военные и мирные. Чтобы проиграла Россия, наше общество раскололось. Они потирали руки, мечтая взять реванш за неудачи в ходе та называемого контрнаступления", - добавил он.
Он также обратился к бойцам ЧВК Вагнера: "У вас есть возможность продолжить службу в составе Минобороны. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мной обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".
"Мы знали, что бойцы и командиры ЧВК Вагнера - это тоже патриоты, они доказали это, освобождая Донбасс и Новороссию. Их пытались использовать втемную", - добавил он.
Владимир Путин также поблагодарил Александра Лукашенко "за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации".
Обращение президента РФ длилось чуть больше пяти минут.
В понедельник вечером, 26 июня, пресс-служба Александра Лукашенко также анонсировала выступление лидера Беларуси. Он ответит на вопросы журналистов завтра, 27 июня.
Напомним, в субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву с требованием отставки военного руководства страны, стали кульминацией нарастающего в последнее время напряжения между ним и российским Минобороны. Его мятеж закончился так же внезапно, как и начался - вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону и прошли несколько областей в сторону столицы, а затем Пригожин после звонка главы Беларуси Лукашенко внезапно принял решение развернуть колонны. Кремль решил дать Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!