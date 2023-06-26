"О чем молчит пропаганда": Почему подрыв дамбы Каховской ГЭС выгоден России?

В новом эпизоде журналисты описывают, как устроена дамба, и объясняют, почему разрушить ее могли только российские оккупационные власти, почему подрыв дамбы был выгоден российской армии и совершенно не нужен ВСУ, особенно во время контрнаступления.

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).