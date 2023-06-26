"О чем молчит пропаганда": Почему подрыв дамбы Каховской ГЭС выгоден России?

Разрушение дамбы Каховской ГЭС, несмотря на масштабные последствия этой катастрофы, не стало центральной темой российской пропаганды. Кремлевские медиа обвинили в подрыве Украину, но сам инцидент и затопление Херсонской области освещали минимально. RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда" белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала" (24tv.ua).
В новом эпизоде журналисты описывают, как устроена дамба, и объясняют, почему разрушить ее могли только российские оккупационные власти, почему подрыв дамбы был выгоден российской армии и совершенно не нужен ВСУ, особенно во время контрнаступления.
Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.
Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).
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