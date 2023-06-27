Видео ⟩ "Заботливый папа!": в Берги детей перевозили в грузовом отсеке

Gadīgais tētis un 4 kartupeļu maisi kravas kastē... @Valsts_policija pic.twitter.com/Dh5iblbKwH — Ernests Dreimanis (@ernestsd) June 21, 2023

Автор видео Эрнест написал в Twitter, что ролик был снят в Берги, в месте, где разрешенная скорость движения составляет 70 км/ч и есть три полосы движения в одну сторону.

Очевидно, что перевозка пассажиров таким способом запрещена, и такое нарушение карается штрафом до 70 евро. К тому же в таком случае должны быть учтены все меры безопасности - например, если едущее впереди транспортное средство резко затормозит. В результате таких непредвиденных событий пассажиры в кузове могут получить серьезные травмы, а в более серьезных случаях даже выпасть из грузового отсека, что может закончиться трагически.

В Государственной полиции порталу TVNET сообщили, что в правоохранительные органы не поступало заявление по этому делу. Правда, видеоматериал передан в соответствующее структурное подразделение Госполиции и будет оценен.

Мнения об этой ситуации в соцсетях разделились - одни ее осуждают, другие не видят в этом ничего плохого, а некоторые даже обвиняют в нарушениях автора видео. "Пристали не по теме. Видно же, что не быстро едет", "А что насчет тех, кто беспокоится, что снимают чужих детей и выставляют в соцсети?", "А чего вы снимаете за рулем?", - писали другие пользователи Twitter.