ISW: Путин нуждается в "вагнеровцах" для войны с Украиной

Путин мог бы арестовать командиров "Вагнер" за измену, но вместо этого предложил простить и интегрировать в состав российского Минобороны, что указывает на его потребность в обученной и эффективной рабочей силе, считают эксперты ISW.

Глава МИД России Лавров также заверил своих иностранных коллег, что "Вагнер" продолжит военные операции в Мали и Центральноафриканской Республике. Риторика Путина и Лаврова соответствует продолжающейся в РФ информационной кампании по прощению и удержанию "вагнеровцев". При этом сотрудники ЧВК, согласно источникам, продолжают вербовку персонала в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.

Часть боевиков Пригожина может последовать за ним в Беларусь, отмечают в ISW, и Кремль, скорее всего, посчитает их предателями. Путин заявил в обращении, что боевикам "Вагнера" разрешено ехать в Беларусь и что он выполнит свое "обещание" в отношении наемников ЧВК, которые решат это сделать. Однако долгосрочная ценность этого "обещания" сомнительна.

Сотрудники ЧВК "Вагнер" в Беларуси вряд ли будут защищены от приказов из РФ об экстрадиции, если Путин откажется от своих слов и обвинит боевиков в госизмене. Лукашенко уже передал Москве 33 задержанных в Беларуси "вагнеровца" после того, как использовал их в качестве давления на Кремль накануне президентских выборов в 2020 году, и нет причин, почему ему не сделать это снова, отмечают в ISW.

Что касается потенциальных изменений в руководстве Минобороны РФ, в ISW считают, что Путин не поддастся на шантаж Пригожина и оставит Шойгу во главе оборонного ведомства. По крайней мере - пока.