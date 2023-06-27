Последний крупный клиент "Газпрома" в Западной Европе ускорит отказ от газа из РФ

В настоящее время ценовая ситуация удовлетворительная - по сравнению с началом войны цены упали даже в десятки раз. Однако ситуация может быстро измениться, если поставки из России замедлятся.

По словам Гевесслер, риски для австрийской экономики в настоящее время сбалансированы - газовые хранилища страны, которые являются пятыми по величине в Европе, заполнены на 81%, по сравнению с 45% в это же время год назад.

Из-за отключения поставок газа в Европу и потери газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" "Газпром" в прошлом году потерял половину своего экспорта. Всего "Газпром" экспортировал около 100 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем со времен распада СССР. В этом году прогнозируется падение уровня экспорта еще в два раза - до 50 миллиардов кубометров, что станет самым низким показателем со второй половины семидесятых годов.