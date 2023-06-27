Последний крупный клиент "Газпрома" в Западной Европе ускорит отказ от газа из РФ

Последний крупный клиент "Газпрома" из Западной Европы, Австрия, ускорит свой отказ от российского газа, поскольку "поставки из России ненадежны и таковыми будут впредь", сообщает Bloomberg.
После встречи с руководителями энергетических компаний государства министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что страна недостаточно быстро движется к полному отказу от российского газа. В настоящее время Австрия по-прежнему покрывает более половины своих потребностей в газе при помощи горючего из России.
До войны в Украине Австрия покупала 80% своего газа у "Газпрома". В феврале эта доля снизилась до 57%. Для сравнения, до войны Германия импортировала из России 55% газа, а сейчас этот показатель равен нулю.
Австрийское правительство уже запретило национальным компаниям заключать новые газовые контракты с Россией. Крупнейшая государственная компания - австрийская OMV - продолжает получать газ по газопроводу "Газпрома", поскольку контракт рассчитан до 2040 года.
Российский газ поступает в Австрию через Украину по транзитному контракту, срок действия которого истекает в следующем году. В Австрии рассчитывают, что с нового года поток российского газа через Украину может полностью прекратиться, таким образом без российского газа может остаться и Словакия, которая по-прежнему получает 95% необходимого горючего из России.
Если поток газа из России прекратится, центральноевропейский рынок ждет ценовой шок, считает советник правительства Австрии по вопросам энергетики Вальтер Бётц.
В настоящее время ценовая ситуация удовлетворительная - по сравнению с началом войны цены упали даже в десятки раз. Однако ситуация может быстро измениться, если поставки из России замедлятся.
По словам Гевесслер, риски для австрийской экономики в настоящее время сбалансированы - газовые хранилища страны, которые являются пятыми по величине в Европе, заполнены на 81%, по сравнению с 45% в это же время год назад.
Из-за отключения поставок газа в Европу и потери газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" "Газпром" в прошлом году потерял половину своего экспорта. Всего "Газпром" экспортировал около 100 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем со времен распада СССР. В этом году прогнозируется падение уровня экспорта еще в два раза - до 50 миллиардов кубометров, что станет самым низким показателем со второй половины семидесятых годов.
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