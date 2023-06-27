"Какие цифры только не назывались": Сипениеце-Гаваре о том, как партии пытались ее подкупить

Будучи гостьей программы Žetons par uzdrīkstēšanos, она сказала: "Должны были бы наступить очень печальные времена, чтобы я занялась политикой".

"Там не может быть ничего приятного, поскольку ты все время живешь в каких-то интригах. Моя жизнь слишком коротка, чтобы заниматься неприятными вещами. Но нельзя жить, не интересуясь тем, что происходит в стране", - заявила Сипениеце-Гаваре.

По ее мнению, каждый должен быть граждански активен. Также она считает, что не даром ей дана сцена, посредством которой она может высказывать свое мнение так, чтобы его могли услышать более широкие массы.

Отвечая на вопрос, пытались ли политические партии использовать ораторское мастерство Байбы и приглашали ли ее для продвижения политических сил, Байба сказала: "Как же нет! Конечно! И какие только цифры не называются!"

Байба заявила, что всегда отказывает, насколько бы большие цифры не называли.

"Я не могу рекламировать никакие политические силы, если не знаю их лично. Если бы я могла кого-то рекламировать, то это была бы я сама и, возможно, кто-то, кого я очень хорошо знаю. Потому что я верю, что человек может радикально измениться в кризисной ситуации, и мы видели это во время пандемии, когда твои друзья вдруг начинают нести какую-то чушь, говорить о каком-то чипировании и мировых заговорах, ты смотришь и думаешь: "Эу, я сидела с этим человеком за столом, я считала его другом, я делилась с ним самыми большими секретами, а теперь он несет какую-то чушь!". Это значит, что я его не знала, это значит, что я могу поручиться только за себя".