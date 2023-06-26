На командировки Стакиса потрачены тысячи евро

Несколько командировок были оплачены принимающей стороной.

25 сентября 2021 года мэр Риги Мартиньш Стакис отправился в командировку в столицу США Нью-Йорк, где пробыл до 1 октября, а с 18 по 19 октября - в Австрию, в Вену, свидетельствует имеющийся в распоряжении издания Neatkarīgā список командировок председателя, заместителей председателя и депутатов Рижской думы в период с 1 января 2021 года по 1 июня 2023 года.

Поездка в Нью-Йорк обошлась всего в 126 евро, так как расходы на гостиницу и транспорт взяла на себя принимающая сторона. На командировку в Вену также было потрачено лишь 103,92 евро, так как и там расходы на гостиницу и проезд покрыла принимающая сторона. В сводке не указано, какое юридическое или физическое лицо оплачивает рижскому мэру проезд и проживание.

Зато 14 марта 2022 года Стакис отправился во французские Канны, где пробыл до 18 марта. Общая стоимость данной командировки составила 1868,08 евро.

3 апреля того же года Стакис отправился в Женеву, где пробыл до 5 апреля. Расходы на эту командировку достигли 1892,12 евро.

Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводило ведомственную проверку в связи с поездкой председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса в Тампере.

KNAB оценивало соответствие действий мэра Риги нормам закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц" в связи с тем, что он распорядился о своей командировке и оплате соответствующих расходов, сообщили агентству LETA в бюро.