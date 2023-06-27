Видео ⟩ "Полное безумие!" - Рукс раскрывает новые детали о бегстве подростков в Елгаве

Полиция теперь выясняет обстоятельства случившегося, в том числе проверяет, не были ли они в состоянии алкогольного опьянения, указал Рукс.

"Хорошо, что никто не погиб, так как скорость оставляла около 200 километров в час. Полное безумие, сами снимают и радуются", - сказал Рукс.

Уже сообщалось, что 24 июня этого года должностные лица Государственной полиции зафиксировали автомобиль Volkswagen T-ROC, водитель которого значительно превысил разрешенную скорость движения. Было принято решение об остановке транспортного средства, но его водитель не подчинялся законным требованиям правоохранительных органов остановить транспортное средство и попытался убежать.

Машина попало в аварию в Елгаве, на ул. Лангервалдес. В медицинское учреждение доставлены водитель и пассажиры автомобиля - в целом пять несовершеннолетних лиц. В Государственной полиции по поводу дорожно-транспортного происшествия начат уголовный процесс и несколько процессов административных правонарушений против водителя транспортного средства. По подозрению о том, что молодые люди, возможно, находились под воздействием опьяняющих веществ, будет проведена экспертиза.

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