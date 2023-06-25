Видео ⟩ В Елгаве подростки снимали побег от полиции, но попали в аварию. Компания комменирует

В субботу, 24 июня, в Елгаве компания молодых людей на кар-шеринговом автомобиле компании Citybee устроила побег от полиции. Происходящее в машине снимала одна из пассажирок.
В автомобиле Volkswagen находились пятеро молодых людей.
Авария произошла на улице Лангервалдес в Елгаве.
Запись погони сняла на видео одна из пассажирок автомобиля. "Короче, это влог, за нами погоня "мусоров", - говорит она по-русски на видео, также перечислив по именам остальных людей в автомобиле.
На другом видео девушка появляется уже в машине скорой медицинской помощи (NMPD) после аварии.
Комментарий компании
RUS TVNET связался с Citybee и там подтвердили, что вечером в субботу, 24 июня, один из автомобилей, VW T-Roc, попал в аварию в Елгаве.
"Мы очень опечалены этой аварией, но главное, что пассажиры и водитель серьезно не пострадали", - отметили в Citybee.
Компания заявила, что система оповещения в машине обнаружила нарушение скорости, а владелец профиля сразу же был уведомлен об этом. В Citybee заблокировали профиль пользователя и сообщили о происшествии в полицию.
Каршеринговая компания отметила, что "наш процесс регистрации включает в себя строгие проверки документов и идентификации, которые также проводились и для этого профиля".
В компании подчеркнули, что "совместное использование профилей пользователей строго запрещено,
и посторонним лицам, особенно несовершеннолетним, не разрешается управлять нашими автомобилями".
Предприниматель активно сотрудничает с полицией и предоставляет ей всю необходимую информацию для расследования.
Как сообщалось, в Янов день в Латвии было много пострадавших в авариях и задержано значительное число пьяных водителей, однако в дорожно-транспортных происшествиях обошлось без жертв.
Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, в субботу в Латвии зарегистрировано 56 ДТП, в которых пострадали 22 человека, в том числе трое велосипедистов и трое водителей электросамокатов.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на следующий день после ночи Лиго полицией были задержаны 23 водителя.
При этом к 15 нетрезвым водителям будет применено уголовное наказание, в том числе конфискован автомобиль или взыскана стоимость транспортного средства.
За нарушение скоростного режима вчера было составлено 170 протоколов, еще один водитель наказан за агрессивное вождение.
В общей сложности за истекшие сутки полиция составила 413 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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