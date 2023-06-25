Видео ⟩ В Елгаве подростки снимали побег от полиции, но попали в аварию. Компания комменирует

В компании подчеркнули, что "совместное использование профилей пользователей строго запрещено,

и посторонним лицам, особенно несовершеннолетним, не разрешается управлять нашими автомобилями".

Предприниматель активно сотрудничает с полицией и предоставляет ей всю необходимую информацию для расследования.

Как сообщалось, в Янов день в Латвии было много пострадавших в авариях и задержано значительное число пьяных водителей, однако в дорожно-транспортных происшествиях обошлось без жертв.

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, в субботу в Латвии зарегистрировано 56 ДТП, в которых пострадали 22 человека, в том числе трое велосипедистов и трое водителей электросамокатов.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на следующий день после ночи Лиго полицией были задержаны 23 водителя.

При этом к 15 нетрезвым водителям будет применено уголовное наказание, в том числе конфискован автомобиль или взыскана стоимость транспортного средства.

За нарушение скоростного режима вчера было составлено 170 протоколов, еще один водитель наказан за агрессивное вождение.

В общей сложности за истекшие сутки полиция составила 413 протоколов о нарушении правил дорожного движения.