Пригожин прибыл в Беларусь. Это было условием прекращения дела о мятеже

"Да, действительно, он сегодня в Беларуси", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА.

"Гарантии безопасности, как он [Владимир Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет", - объяснил условия Лукашенко.

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим... Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях", - добавил он.

Российское независимое издание "Верстка" накануне сообщало о подготовке площадки для вагнеровцев - Лукашенко это отчасти подтвердил. "Мы им предложили одну из заброшенных [воинских] частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься".

Днем во вторник на встрече с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко призывал не бояться вагнеровцев.