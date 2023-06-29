Видео ⟩ “Пандемия закончилась”: обязательно ли обслуживать клиентов очно?

Житель Риги выражает недовольство тем, как в Рижской думе относятся к жителям.

"Пандемия закончилась, и все предприятия возобновили прием клиентов лично, за исключением Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы. Общаться можно только письменно или по предварительной записи. Есть много вопросов, которые не могут быть решены письменно. Я не понимаю, почему им дали скидки? Или им просто удобно и они не хотят принимать клиентов лично?" - спрашивает рижанин.

Рижская дума пояснила, что клиенты принимаются лично, но по предварительной записи.

"После создания Центров жителей микрорайона рижане могут обращаться в тот центр, который расположен ближе к месту их проживания. Обращаться можно по любым вопросам, центр направляет каждое заявление в соответствующую структуру. После получения заявления Департамент жилищного строительства и охраны окружающей среды, при необходимости, организует личную встречу", - заявили в думе.

Бывают и обратные случаи, другой рижанин столкнулся с ситуацией, когда он не смог дистанционно подать заявление в автотранспортную дирекцию.

"Почему Автотранспортная дирекция принимает заявления на выдачу карты тахографа только лично? Когда я позвонил, они ответили, что документы с электронной подписью принимались во время ограничений Covid-19. На вопрос, почему нельзя продолжать сейчас, ответили - по формальным причинам", - недоволен рижанин.

Автотранспортная дирекция отмечает, что она никогда не готовила карту тахографа дистанционно и не будет менять эту процедуру.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний, пояснила, что работодатели имеют право определять, как работать сотрудникам - удаленно или очно. На самом деле Covid-19 никуда не исчез, как может показаться.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu