Картина Густава Климта продана на аукционе за рекордную для Европы сумму

Картина Dame mit Fächer ("Дама с веером") была продана в аукционном доме Sotheby's в Лондоне.

Ранее самой дорогой картиной, выставленной на торги в Европе, была картина Клода Моне Le basin aux nymphéas, за которую аукционный дом Christie's в 2008 году заплатил 80,4 миллиона долларов.

Работа, проданная во вторник, стала последним портретом, созданным Климтом перед его смертью в 1918 году. На картине изображена безымянная женщина на великолепном фоне, навеянном китайскими мотивами.