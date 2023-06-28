Картина Густава Климта продана на аукционе за рекордную для Европы сумму

Шедевр австрийского художника Густава Климта "Дама с веером" был продан на аукционе во вторник, 27 июня, за 74 миллиона фунтов стерлингов (86 миллионов евро), став, таким образом, самой дорогой картиной, когда-либо выставленной на торги в Европе.
Картина Dame mit Fächer ("Дама с веером") была продана в аукционном доме Sotheby's в Лондоне.
Ранее самой дорогой картиной, выставленной на торги в Европе, была картина Клода Моне Le basin aux nymphéas, за которую аукционный дом Christie's в 2008 году заплатил 80,4 миллиона долларов.
Работа, проданная во вторник, стала последним портретом, созданным Климтом перед его смертью в 1918 году. На картине изображена безымянная женщина на великолепном фоне, навеянном китайскими мотивами.
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